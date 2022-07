Anonymous;Code arriva in Europa nel 2023: trailer per il gioco del creatore di Steins Gate

In occasione dell'Anime Expo attualmente in corso di svolgimento in quel del Sol Levante, i vertici di Spike Chunsoft hanno un interessante annuncio per il pubblico europeo.Series.

Il publisher ha infatti confermato l'intenzione di proporre Anonymous;Code sul mercato occidentale. L'avventura è firmata da Chiyomaru Shikura, nientemeno che il creatore della celebre serie di STEINS;GATE, in collaborazione con i professionisti del team di Science Adventure Series. In un mondo in cui il confine tra mondo reale e digitale sembra essere più labile che mai, i giocatori si ritroveranno ad interpretare uno degli Anonymous.



Per annunciare il debutto occidentale di Anonymous;Code, il team di Spike Chunsoft ha pubblicato un trailer dedicato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Ambientato in un futuristico 2037, le vicende del titolo si dipanano nella città di Tokyo. Nei panni della protagonista Pollon Takaoka, i giocatori potranno hackerare la realtà, per cercare di salvare il mondo dal collasso.

Al momento, manca una data di lancio precisa per il debutto occidentale di Anonymous;Code, ma Spike Chunsoft ha già confermato che l'avventura sarà resa disponibile in Europa nel corso del 2023. Già note invece le piattaforme supportate dalla visual novel, che approderà su PC (via Steam), Nintendo Switch e PlayStation 4 (con retrocompatibilità su PlayStation 5).