Another Crab's Treasure: annunciato il soulslike con un crostaceo come protagonista

Tra i numerosi prodotti mostrati questo pomeriggio al Nintendo Indie World, quello che più ha attirato l'attenzione dei videogiocatori è stato proprio Another Crab's Treasure, il folle progetto in sviluppo presso lo stesso team responsabile di Going Under.

Il gioco in questione è un action con visuale alle spalle del protagonista, il quale non è altro che un paguro. Il combat system è, a detta degli sviluppatori, ispirato alle produzioni FromSoftware e dovremo quindi affrontare orde di creature marine in modo simile a quanto visto in altri soulslike. La particolarità del gioco risiede nella possibilità di cambiare il guscio del paguro con oggetti che si possono reperire in giro per lo scenario e che sembrano fungere da corazza. Pare inoltre che il protagonista, che combatte impugnando una grossa forchetta, possa anche eseguire incantesimi. Nelle sequenze di gioco mostrate all'evento Nintendo abbiamo anche visto qualche fase di platforming che fa ben sperare sulla varietà di situazioni.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che Another Crab's Treasure dovrebbe arrivare nel corso del 2023 e al momento non è chiaro se arriverà in esclusiva su Nintendo Switch.

