Another Crab's Treasure: il soulslike si fa beffa di Stellar Blade con una serie di skin

Questa settimana non solo vedrà l'arrivo di Stellar Blade, l'attesissima esclusiva PlayStation 5 al centro di numerose polemiche per via dell'aspetto della protagonista, ma anche di un bizzarro soulslike il cui protagonista è un crostaceo.

Ci stiamo ovviamente riferendo ad Another Crab's Treasure, che arriverà tra pochi giorni e dovrà vedersela proprio con l'action in terza persona ad opera di Shift Up. Dal momento che il team di sviluppo sta puntando moltissimo sull'ironia (si tratta pur sempre di un soulslike in cui si gioca nei panni di un paguro), nel corso delle ultime ore è stata pubblicata sui canali social ufficiali un'immagine molto divertente.

Dal momento che c'è competizione diretta tra Another Crab's Treasure e Stellar Blade, gli sviluppatori hanno pensato bene di realizzare una serie di costumi per il crostaceo che in qualche modo si rifanno ad alcune delle skin indossabili da Eve. Pare infatti che nel soulslike si possa indossare una sorta di fazzoletto come se fosse un poncho e alcune delle fantasie di questo pezzo di tessuto ricordano molto da vicino gli abiti della bellissima protagonista di Stellar Blade.

In attesa di poter scoprire quali altre sorprese ci riserverà il gioco, vi ricordiamo che la sua uscita è fissata al prossimo 25 aprile 2024 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Steam, senza contare che sarà incluso al day one nel catalogo di Xbox Game Pass.

Fallout 76 - S. . .C. . .L. Edition [Esclusiva Amazon EU] - Play è uno dei più venduti oggi su