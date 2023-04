Another Fisherman's Tale: pirati all'assalto nell'avventura in arrivo su PC e PS VR2

Forti dell'esperienza maturata con A Fisherman's Tale, i ragazzi di Innerspace VR si apprestano a lanciare sul mercato il secondo capitolo del loro ispirato puzzle adventure in salsa piratesca. Il nuovo trailer fissa la data di lancio di Another Fisherman's Tale su PC e PlayStation 5 per PS VR2.

Il sequel dell'avventura PSVR con il pescatore di A Fisherman's Tale punta a espanderne e arricchirne l'offerta ludica immergendo gli appassionati in una storia dalla narrazione più profonda e con meccaniche di gameplay ancora più elaborate.

Nel corso della campagna principale potremo utilizzare gli arti 'modulari' del protagonista per risolvere i puzzle: il nostro intrepido alter-ego potrà infatti sganciare le singole parti che compongono i suoi arti e sostituirle con i potenziamenti reperiti nello scenario. Starà quindi ai giocatori capire come smontare e reinventare il corpo del personaggio per risolvere gli enigmi e avanzare nella storia.

Gli scenari che faranno da sfondo all'avventura ricreeranno una dimensione piratesca attraverso dei suggestivi modellini con cui interagire. Il lancio di Another Fisherman's Tale è previsto per l'11 maggio su PS VR2 per PlayStation 5, Meta Quest 2 e tutte le piattaforme PC VR.