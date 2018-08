Another Sight: la nuova avventura italiana arriva su Steam il 6 settembre

Lunar Great Wall Studios è lieta di annunciare che Another Sight sarà disponibile su PC (tramite Steam) a partire dal 6 settembre. Con l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer che introduce la storia e i personaggi.

Marco Ponte (amministratore delegato di Lunar Great Wall Studios) ha dichiarato: "Another Sight è stato un vero e proprio atto d’amore da parte di tutto il team di Lunar Great Wall Studios. Siamo felici di poter condividere le avventure di Hodge e Kit con il mondo intero e invitiamo tutti i giocatori a intraprendere questo viaggio con noi".

Another Sight è sviluppato utilizzando Unreal Engine, che ha permesso a Lunar Great Wall Studios di realizzare la propria visione. Marco Ponte, sull'utilizzo di Unreal Engine, ha commentato così: "È stato fantastico poter sviluppare Another Sight con l'engine leader del settore. L'affidabilità e la completezza della suite di sviluppo fornita con Unreal Engine hanno permesso ai nostri sviluppatori di restare concentrati sul gameplay e sul perseguire al meglio la visione artistica del progetto".

A questo proposito, anche Sjoerd De Jong di Epic Games ha rilasciato una dichiarazione sull'utilizzo di Unreal Engine per Another Sight: "Unreal offre una suite completa di potenti strumenti pensati per soddisfare le esigenze degli sviluppatori di videogiochi di tutto il mondo. Fornisce delle basi solide su cui progettare e permette agli studi come Lunar Great Wall Studios di concentrarsi sulla creazione di giochi di altissimo profilo".

Another Sight è un'avventura fantasy surreale con elementi steampunk ambientata a Londra nel 1899, sul finire dell’epoca vittoriana. Con una storia ricca di emozioni, cultura e personalità, il gioco si distingue per i due personaggi principali: Kit, coraggiosa adolescente che perde la vista a causa di un incidente, e Hodge, un misterioso gatto dal pelo rosso destinato a diventare un aiuto essenziale per la ragazza.

Dopo essersi incontrati nell'oscurità, i due uniscono infatti le proprie forze per affrontare un avventuroso viaggio nell'insolito. Durante il loro percorso incontreranno una società segreta formata dai più grandi inventori e menti artistiche del mondo, come Claude Monet, Nikola Tesla e altre icone culturali del passato.

Caratteristiche del gameplay di Another Sight:

Esperienza coinvolgente: La storia di una ragazza e del suo amico gatto in un viaggio oltre il visibile e il reale. Un'avventura coinvolgente ed intrigante che tocca temi come la fiducia, l'amicizia e la perdita delle cose che diamo per scontate. Il gameplay innovativo e una storia emozionante sono galvanizzati da un paesaggio sonoro realizzato da un'orchestra sinfonica che accentua i momenti memorabili tra Kit e Hodge e il viaggio che hanno intrapreso.

Maestri del passato: Durante il viaggio, Kit e Hodge incontreranno artisti famosi come Claude Monet e altre figure culturali storiche, imparando nuove cose sul mondo in cui si trovano e i pericoli che esso presenta. Un mondo il cui aspetto sarà influenzato dai personaggi famosi che Kit e Hodge incontrano durante il loro percorso.

Gameplay Story Driven: Usa le abilità uniche di ciascun personaggio per aiutare Kit e Hodge ad attraversare il mondo nascosto e superare le sfide ambientali. I due personaggi, che percepiscono il mondo in modi molto differenti, possono infatti dividersi per esplorare aree diverse ed al tempo stesso collaborare nella risoluzione degli enigmi dell'avventura.

Another Sight sarà disponibile dal 6 settembre 2018 su Steam e, in seguito, arriverà anche su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.