Another World & Flashback Collection annunciato per PS4, Xbox e Switch

Microids e DotEmu hanno annunciato la raccolta Another World & Flashback Collection, in arrivo il 21 novembre in formato fisico e digitale su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Il pacchetto include Another World (conosciuto com Out of This World negli USA e Outer World in Giappone) e Flashback, entrambi sviluppati dallo studio francese Delphine Software nei primi anni '90 e usciti su PC e successivamente su console con buon successo di pubblico e critica.

Another World mantiene tutti i contenuti della 20th Anniversary Edition, con grafica HD e tre livelli di difficoltà, oltre alla colonna sonora rimasterizzata. Flashback include invece tutti i contenuti della Director's Cut con due scene tagliate, colonna sonora originale, grafica rimasterizzata e galleria di immagini e bozzetti preparatori.

Si tratta di una raccolta dedicata ovviamente ai nostalgici che potranno riscoprire le gioie di due grandi classici sviluppati in Europa e capace di riscuotere un notevole apprezzamento in tutto il mondo. Il prezzo della collection di Another World/Flashback non è stato reso noto, al momento inoltre Microids non ha comunicato l'eventuale lancio su piattaforme digitali, confermando solamente l'uscita in versione fisica su disco (Xbox One/PS4) e cartuccia (Nintendo Switch).