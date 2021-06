Da Another World a Prince of Persia: la storia dei videogiochi Cinematic Platform

Ripercorriamo gli albori dell'incredibile avventura videoludica, da Prince of Persia e Pitfall fino ad arrivare ai nuovi esponenti del mai tramontato genere dei Cinematic Platform.

In un mercato videoludico mai così eteronegeo e frastagliato, l'approccio offerto dalle avventure di genere Cinematic Platform ricorre ciclicamente nelle opere più interessanti partorite dall'industria dell'intrattenimento digitale, specie dalle realtà indipendenti.

La proliferazione di giochi dal taglio fortemente cinematografico a cui stiamo assistendo negli ultimi anni, d'altronde, è la perfetta dimostrazione dell'interesse che questo genere di esperienze continua a suscitare negli appassionati, prescindendo da ogni discorso sul comparto grafico, sul contesto narrativo e sulle dinamiche di gameplay.

Nella cornice dell'Everyeye Entertainment Expo abbiamo così rispolverato i ricordi più preziosi custoditi dai fan di Cinematic Platform, ripercorrendo idealmente la strada compiuta negli anni da un genere che ha saputo sfornare capolavori del calibro di Prince of Persia, Another World, Flashback, Pitfall e Heart of Darkness. Nel nostro focus trovano immancabilmente spazio anche Limbo, Little Nightmares e Assassin's Creed, l'erede spirituale di Prince of Persia.

Se volete approfondire ulteriormente l'argomento, oltre al video speciale che campeggia a inizio articolo potete leggere questa nostra analisi sulla storia videoludica dei Cinematic Platform, con tutte le considerazioni e i giudizi del buon Michele Verardi nella cornice degli eventi in programma per l'EyeExpo.