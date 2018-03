Another World verrà pubblicato su Nintendo Switch nel corso della primavera

, uno dei più grandi classici degli anni '90, sta per essere convertito ancora una volta. L'autoree il teamhanno annunciato che il titolo arriverà sunel corso della primavera.

Nonostante non sia stato specificato chiaramente, è probabile che verranno incluse tutte le caratteristiche dei porting usciti su PlayStation 4 e Xbox One nel 2014. Sarà possibile passare in qualsiasi momento dalla versione rimasterizzata a quella originale (e viceversa), saranno inclusi tre livelli di difficoltà e supportate cinque differenti lingue (inglese, italiano, spagnolo, francese e tedesco).

Per l'occasione, è stato pubblicato il breve trailer dell'annuncio che potete ammirare in apertura di notizia. Another World arriverà su Nintendo Switch in una data non meglio specificata della primavera e verrà venduto in due differenti edizioni, Standard e Collector's Edition. I dettagli di quest'ultima e i prezzi di vendita non sono ancora stati rivelati. Ulteriori informazioni verranno fornite prossimamente con l'approssimarsi dell'uscita.