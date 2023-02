Ansiosi di provare Final Fantasy XVI? C'è una demo in lavorazione!

Manca ancora qualche mese all'uscita su PS5 di Final Fantasy XVI, fissata al prossimo 22 giugno, ma già da ora molti appassionati della serie e di Action/RPG sono molto curiosi di sperimentare con mano il prossimo kolossal di Square Enix. E sembra proprio che ci sarà modo di provarlo prima del debutto.

Attraverso un'intervista con Famitsu, il producer Naoki Yoshida ha infatti confermato che una demo di Final Fantasy XVI è in lavorazione, sebbene anch'essa ancora un po' distante nel tempo: nei piani di Square Enix c'è infatti l'intenzione di pubblicarla almeno due settimane prima del gioco completo, dunque presumibilmente nella prima metà di giugno 2023. Bisognerà dunque attendere ancora un po' prima di poter sperimentare il nuovo capitolo di Final Fantasy, ma ci sono già buone notizie in merito alla versione dimostrativa.

Yoshida conferma che sarà possibile importare i propri progressi nella demo all'interno del titolo definitivo, così da non perdere nulla in termini di avanzamento nella storia e sviluppo del proprio personaggio. Maggiori dettagli sulla demo, in particolare sulla sua data d'uscita, verranno condivisi da Square Enix nel prossimo futuro, un poco alla volta che la versione completa si avvicina al suo esordio su PS5.

Nel frattempo non perdetevi il nostro provato di Final Fantasy 16, che abbiamo avuto modo di giocare a fondo in una build preliminare e trarne numerose considerazioni. Yoshida ha inoltre chiarito che Final Fantasy 16 non uscirà su PC sei mesi dopo la versione PS5, e che dunque ci sarà da aspettare molto più a lungo.