Anthem: 4/6 team di BioWare sono al lavoro sui contenuti aggiuntivi del gioco

Parlando ai microfoni di USGamer durante il PAX West di Seattle, Mark Darrah e Mike Gamble di BioWare hanno rivelato che ad oggi ci sono 4/6 team al lavoro sui contenuti aggiuntivi di Anthem, il prossimo grande progetto dello studio.

L'obiettivo di BioWare è quello di pubblicare contenuti a ritmo trimestrale, operazione possibile solo con tanti team al lavoro sulle espansioni e sugli eventi e non è escluso che altri dipendenti della compagnia possano dedicarsi allo sviluppo di nuovi contenuti per Anthem una volta completati i lavori sul gioco.

Nei giorni scorsi BioWare ha dichiarato di essere stata ispirata dagli eventi di Fortnite per le attività stagionali, lo studio ha inoltre assicurato che "Anthem sarà un gioco completo sin dal day one". Anthem sarà disponibile dal 22 febbraio 2019 su PC, PS4 e Xbox One, una demo uscirà il primo febbraio mentre nei mesi precedenti si terranno varie sessioni Alpha e Beta.