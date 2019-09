Anthem accoglie la patch 1.4.0: ecco i dettagli sull'aggiornamento

Dopo la pubblicazione dell'aggiornamento 1.3.0 di Anthem, che ha dato il via all'atteso evento Cataclisma, BioWare ha reso ora disponibile un nuovo update per il gioco.

Tramite Twitter, la software house ha infatti annunciato l'avvenuta pubblicazione della patch 1.4.0 di Anthem, della quale sono già state condivise le relative note. Tramite queste ultime, apprendiamo l'introduzione di alcune modifiche e della correzione di diversi bug presenti nel titolo.

Tra le novità, troviamo l'ampliamento del limite del deposito oggetti, che è stato innalzato a 350. Nell'ambito di questa revisione, ci informa BioWare, ora la scheda dei rottami del deposito presenta un limite di 200 oggetti. Una volta raggiunto quest'ultimo, i giocatori dovranno indicarne alcuni come "da tenere" o "scomporre" prima di poter rottamare ulteriori oggetti. Sempre con riferimento al deposito oggetti, il team riferisce di aver risolto alcune problematiche, tra cui la ricezione prematura di un avviso di raggiungimento del limite massimo dello stesso e la possibilità di fabbricare oggetti anche quando questo era già pieno.



Numerose inoltre le modifiche apportate dalla patch 1.4.0 all'interno del gioco. Tra queste possiamo citare ad esempio l'aggiunta di un timer nel negozio stagionale per evidenziare il cambiamento degli oggetti oppure l'aggiornamento delle descrizioni di diverse sfide. Per un elenco completo delle novità introdotte in Anthem, vi consigliamo di consultare le note relative alla patch, disponibili in italiano e raggiungibili tramite il link indicato nel Tweet presente in calce alla news.