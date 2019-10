Anthem si aggiorna: la Stagione dei Teschi ridà inizio al Cataclisma

A dispetto del crollo del prezzo di Anthem causato dai problemi che hanno afflitto l'intero progetto di questo ambizioso action GDR in salsa sci-fi, gli autori di BioWare lanciano la patch 1.5.0 e ridanno inizio agli eventi endgame del Cataclisma, con (si spera) tante novità di gameplay per la Stagione dei Teschi.

A conferma delle indiscrezioni che suggerivano un ritorno in maniera definitiva del Cataclisma, gli sviluppatori della sussidiaria nordamericana di Electronic Arts approfittano dell'ultimo update per invogliarci a reindossare il nostro Strale preferito e andare a caccia di abomini alieni con degli incentivi rappresentati da nuovi eventi.

Oltre alla consueta infornata di ottimizzazioni e di interventi risolutivi per bug e glitch vari, l'aggiornamento gratuito che porta Anthem alla versione 1.5.0 su PC, PS4 e Xbox One aggiunge nuove attività free roaming a cui partecipare per ottenere un quantitativo di Valuta stagionale direttamente proporzionale all'impegno profuso nel completare tali eventi.

Per tutta la durata della Stagione dei Teschi (la prima ad essere disponibile dopo l'abbandono della struttura ad Atti), sarà perciò possibile lanciarsi in una caccia al tesoro su vasta scala: portando a compimento tre missioni in una singola sessione di gioco sarà possibile generare una sfida speciale con un Boss. Sempre in funzione del ritorno degli utenti nell'universo alieno di Anthem, BioWare ha deciso di aumentare del 250% la frequenza di ritrovamento degli oggetti leggendario e, conseguentemente, del prezzo dei forzieri di guerra.