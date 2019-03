Anthem si aggiorna alla versione 1.0.4: Missioni Leggendarie, casse Elysian e altro

Come promesso, Electronic Arts e BioWare hanno pubblicato l'aggiornamento 1.0.4 di Anthem su PlayStation 4, Xbox One e PC, che introduce un bel po' di contenuti e risolve numerose problematiche segnalate dai giocatori.

Tanto per cominciare, la patch ha introdotto le Missioni Leggendarie, che rappresenteranno una notevole sfida per i giocatori, che dovranno coordinarsi al meglio con gli altri membri della squadra. Ne verrà resa disponibile una al giorno. Per l'occasione, hanno fatto il loro debutto anche le Casse Elysian. I giocatori potranno trovarne una al termine di ogni Roccaforte, dopo aver sconfitto il relativo boss. Al loro interno sono inclusi ben 67 oggetti cosmetici unici, tra cui vinili, pose della vittoria, emote e altro (nessun pezzo di armatura, purtroppo). Per aprire le Casse Elysian sono necessarie le Chiavi Elysian, a loro volta ottenibili completando le sfide giornaliere. L'apertura di una Cassa garantisce bottino per ogni membro della spedizione.

Con l'aggiornamento 1.04.4 BioWare è intervenuta ancora una volta sul loot, uno degli aspetti più criticati dai giocatori. I forzieri rinvenuti nelle Roccaforti, durante l'esplorazione libera e nelle missioni forniranno d'ora in avanti oggetti e materiali per la creazione con maggiore frequenza. Lo stesso vale per alcune creature Apex, come Ursix, Titani, Furie ed Escari/Luminari. I boss delle Roccaforti al livello Grandmaster 1, inoltre, forniranno oggetti mitici e leggendari addizionali. La Fucina è ora accessibile direttamente dal menu principale durante le soste a Fort Tarsis. L'entrata al suo interno, inoltre, non sarà più preceduta da una schermata di caricamento.

Su PC, i possessori delle schede grafiche di NVDIA potranno beneficiare della funzionalità Highlights, per catturare screenshot e video in maniera automatica. Gli sviluppatori affermano inoltre di aver migliorato il supporto al Deep Learning Super-Sampling (DLSS) sui chip RTX, come testimonia il grafico allegato in calce alla notizia. Queste riportate sono solamente alcune delle novità incluse nell'aggiornamento. Per tutte le altre, vi invitiamo a consultare il changelog completo seguendo il link che trovate in chiusura.