Anthem si aggiorna alla versione 1.2.0: ecco le novità dell'ultimo update

Dopo essersi fatti scappare delle importanti anticipazioni attraverso un tweet di EA Access dedicato ad Anthem, i ragazzi di BioWare concludono il lungo silenzio mediatico annunciando il lancio dell'aggiornamento 1.2.0 del loro controverso action sci-fi su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Con un messaggio pubblicato sulle pagine del portale di EA Answers, il community manager Jesse Anderson ha voluto precisare che questo aggiornamento non introduce gli eventi endgame legati al Cataclisma ma serve per "preparare il terreno" in vista del loro arrivo.

In compenso, l'update 1.2.0 di Anthem contribuisce a rimpolpare di contenuti l'esperienza free roaming degli Specialisti aggiungendo delle nuove missioni Leggendarie e un comodo strumento per comunicare con gli altri giocatori attraverso delle emote richiamabili con la croce direzionale del controller o con la pressione di un tasto della propria tastiera per chi esplora Bastion su PC.

Oltre al proverbiale intervento di bilanciamento delle armi e dei nemici in funzione delle richieste provenienti dalla community, l'aggiornamento del 29 maggio di Anthem aggiunge un sistema per il viaggio rapido tra gli Strider disseminati per la mappa open world di Bastion, implementa un Public Test Server su PC e integra nella schermata di caricamento delle "informazioni di servizio" sui luoghi appena esplorati e sulle attività già svolte dal proprio alter-ego. I futuri update di Anthem, promette Anderson, arriveranno tra giugno e luglio e daranno finalmente inizio al Cataclisma.