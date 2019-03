Anthem ancora sbilanciato: diventate più forti del 30% rimuovendo gli oggetti di supporto

Come vi abbiamo riferito alcuni giorni fa, un problema di bilanciamento di Anthem permetteva alle armi di basso livello di raggiungere, se non superare la potenza di fuoco delle armi di categorie superiori. BioWare ha rimediato al problema con un update, ma sembra che i grattacapi non siano affatto terminati per la software house canadese.

Come riportato da un utente su reddit, il sistema entrato in vigore con la patch 1.0.3. dell'action game consente ai giocatori di sfruttare un nuovo metodo poco ortodosso per incrementare esponenzialmente la propria potenza.

Il tutto si attua privando il proprio personaggio degli oggetti di supporto: l'ultima versione del gioco, infatti, scala i danni degli attacchi, comb e ultimate in base al valore medio degli oggetti che portiamo con noi. Rimuovendo questi (è possibile farlo sfruttando un nuovo load-out), le capacità offensive possono aumentare fino al 30% in più. Lo stesso utente suggerisce inoltre di mantenere uno, o pochi più oggetti di supporto di valore Raro, e di lasciare a casa invece tutti gli altri, in modo da "assecondare" al massimo il povero bilanciamento di Anthem dopo questa nuova patch.

Ricordiamo ai lettori che Anthem è disponibile ora per PC, PlayStation 4 e Xbox One. BioWare ha assicurato che il sistema di looting subirà delle importanti modifiche nel corso dei prossimi mesi.