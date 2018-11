Anthem: annunciata una Closed Alpha del gioco tra 8 e 9 Dicembre

Mentre attendiamo di poter vedere il nuovo Trailer di Anthem in occasione dei prossimi The Game Awards, Electronic Arts e Bioware hanno fatto un nuovo interessante annuncio.

I videogiocatori potranno infatti provare una prima versione di Anthem tramite una Closed Alpha, attualmente programmata per le giornate di sabato 8 e domenica 9 dicembre. Questa sarà disponibile sia su PC, sia su Playstation 4 sia su Xbox One. Saranno organizzate diverse sessioni di gioco ed ogni giocatore potrà accedere ad una o più di esse, tuttavia, potrà testare l'Alpha su di una sola piattaforma.

L'Alpha è "chiusa", il che significa che i posti per accedervi sono limitati. Non sarà necessario avere preordinato Anthem, tuttavia i videogiocatori interessati dovranno registrarsi entro il 3 dicembre presso il sito dello EA Community Playtesting. I giocatori che parteciperanno a questo primo test del gioco dovranno firmare un NDA, ovvero un Accordo di Non Divulgazione.

La Closed Alpha sarà disponibile esclusivamente in inglese e rappresenterà per gli sviluppatori un'occasione importante per identificare alcuni elementi che necessitano di correzione. Ad ora, Electronic Arts e Bioware non hanno reso noti ulteriori dettagli in merito a quale sezione di Anthem sarà possibile esplorare nel corso di questa esperienza. I videogiocatori desiderosi di partecipare al test possono consultare, per tutte le informazioni, la pagina di EA relativa all'evento.