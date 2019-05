Anthem arriverà presto su EA Access, si pensa alla distribuzione Free to Play?

Secondo alcuni rumor apparentemente provenienti da una fonte vicina a Electronic Arts, Anthem potrebbe essere presto inserito nella libreria EA Access, con l'obiettivo di aumentare il numero di giocatori attivi. L'aggiunta al catalogo potrebbe avvenire a luglio, in contemporanea con il debutto del servizio su PlayStation 4.

Sembra inoltre che il publisher non stia scartando a priori l'ipotesi di distribuire Anthem come free to play, soluzione che potrebbe rendersi necessaria se la situazione non migliorerà dopo l'arrivo di nuovi contenuti e l'aggiunta nella lineup EA Access.

Electronic Arts e BioWare non hanno intenzione di abbandonare Anthem e stanno continuando a lavorare per produrre nuovi contenuti, sembra però che i vertici delle due compagnie siano preoccupati per i commenti negativi sul gioco, che avrebbero finito per danneggiare le vendite.

Secondo la stessa fonte, Anthem dovrebbe aver raggiunto quota 3.7 milioni di copie vendute dal lancio, un numero ben più basso rispetto alle 5/6milioni di unità previste dal publisher, il quale ha dichiarato durante l'ultima riunione con gli azionisti che il gioco non ha rispettato le previsioni di vendita iniziali.

Al momento niente di quanto riportato è stato confermato, dunque vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di novità in merito.