Anthem, in arrivo l'evento Marea Invernale: disponibile un assaggio sul PTS

Nonostante i numerosi problemi e il supporto problematico, BioWare non sembra affatto intenzionata ad abbandonare Anthem. Tutt'altro, sta lavorando sodo per consegnare ai giocatori i contenuti che meritano. Oggi 8 novembre ha ufficialmente aperto i battenti il PTS su PC: fino al giorno 11, offrirà un assaggio dell'evento Marea Invernale.

Prima di parlarvi dell'evento, ci teniamo a spiegare cos'è il PTS. Il Server di Test Pubblico è uno strumento grazie al quale i giocatori di Anthem possono condividere le proprie opinioni sui nuovi contenuti prima che questi vengano resi disponibili per tutti. Attualmente è disponibile (in inglese) solo per chi ha acquistato Anthem su PC o è abbonato a Origin Access. I giocatori idonei possono trovare uno speciale riquadro nella libreria dei giochi Origin.

Da oggi 8 novembre all'11 novembre, dicevamo, offrirà un'anteprima dell'evento Marea Invernale, che BioWare descrive in questo modo: "È un momento nel quale persino le foreste più umide sono ricoperte da una coltre di neve, i laghi gelano e il ghiaccio viene raccolto per le giornate calde che verranno. Nonostante sia una stagione allegra e ricca di festeggiamenti, non è esente da pericoli, proprio come tutto ciò che riguarda il mondo di Anthem". Al momento, sul PTS sono accessibili due roccaforti - La miniera della regina e il Cuore della Furia - complete di timer, moltiplicatori di punti, inversioni e classifiche. Nel Gioco Libero sono invece disponibili incontri con i fuorilegge, tempeste con palle di vetro e una nuova una sfida a tempo per Specialisti, che si rinnova ogni 5 minuti.

Non sappiamo quando l'evento Marea Invernale verrà reso disponibile per tutti i giocatori, dal momento che BioWare non s'è sbilanciata al riguardo. La compagnia, evidentemente, preferisce raccogliere il maggior numero di feedback possibili prima di annunciare qualsiasi cosa. Ne approfittiamo per segnalarvi che in occasione dell'N7 Day, sono state aggiunte le skin di Mass Effect.