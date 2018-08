Anthem avrà il codex in stile Mass Effect, nuovi dettagli su equipaggiamento e Stronghold

Dopo aver parlato delle modalità single player e co-op di Anthem, l'executive producer Mark Darrah è tornato a svelare nuove informazioni sul gioco fornendo nuovi dettagli su armi, equipaggiamento, codex e attività di endgame Stronghold.

Una delle principali differenze tra armi ed equipaggiamento è che le armi sono effettivamente impugnate dal giocatore, mentre l'equipaggiamento è incorporato nella tuta Javelin. Questo implica che gli attrezzi della tuta potranno essere utilizzati con una flessibilità maggiore, anche mentre saremo in volo.

Parlando di Stronghold, una delle attività endgame di Anthem, apprendiamo che le missioni proposte non saranno tutte sotterranee, e che la presenza dei nemici sarà indicata sulla bussola del giocatore visualizzata nell'interfaccia.

Il gioco non supporterà le mod, nemmeno su PC. Anche se Darrah amerebbe supportarle, al momento il team non dispone della tecnologia adatta per consentirlo. Attualmente le risorse dello studio di sviluppo sono concentrate sulla realizzazione del gioco e sui contenuti (anche in ottica post-lancio).

Parlando invece della lore di Anthem, il producer ha specificato che le rovine sparse per il mondo aperto sono sia umane ... che appartenenti a "qualcos'altro", senza meglio specificare di cosa possa trattarsi. A tal proposito, apprendiamo anche che il gioco includerà il codex, una sorta di enciclopedia in-game come visto nella serie di Mass Effect.

Ricordiamo che Anthem sarà disponibile dal 22 febbraio su PS4, Xbox One e PC.