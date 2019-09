Anthem: Bioware conferma che il gioco non è stato abbandonato

Come ormai ben saprete, Anthem è stato un prodotto che ha fatto molto discutere a causa della cattiva gestione del progetto da parte di Bioware, che non è riuscita a soddisfare le aspettative dei giocatori e a pubblicare contenuti nei tempi previsti.

A seguito dell'arrivo del Cataclisma e della pubblicazione dell'aggiornamento di qualche giorno fa, Bioware è tornata a rassicurare i propri utenti, confermando ancora una volta che il progetto è vivo e vegeto e continuerà ad essere supportato come previsto sin dall'inizio, sebbene la roadmap abbia subito qualche modifica. Il boss di BioWare, Casey Hudson, ha specificato che al momento c'è un team molto grande al lavoro sul gioco e l'obiettivo principale della software house è quello di risolvere i problemi alla base del gioco.

Ecco le parole di Hudson pubblicate sul blog ufficiale:

"Nelle ultime settimane abbiamo finalmente introdotto il Cataclisma in Anthem, un evento che avrà la durata di un'intera Stagione e che introduce nuove aree, nemici, sfide e ricompense. Abbiamo un team molto grande al lavoro sul gioco sia ad Austin che ad Edmonton e, nonostante siamo molto felici delle reazioni dei giocatori al Cataclisma, siamo consci del fatto che ci sia ancora molto da fare per far venire fuori il vero potenziale del gioco. Abbiamo dei piani per alcuni futuri miglioramenti, ma ci vorrà del tempo. Mentre la squadra lavora su obiettivi a lungo termine, c'è anche chi si sta focalizzando su aggiornamenti e contenuti da pubblicare a breve. Credo in Anthem e mi piacerebbe vedere il suo universo crescere ed evolversi negli anni a venire. Grazie per la vostra pazienza e per il vostro supporto durante tutto il tempo nel quale stiamo costantemente migliorando ed espandendo l'esperienza."

Insomma, pare che Electronic Arts e Bioware non abbiano alcuna intenzione di abbandonare il progetto, che potrebbe lentamente riprendersi nei prossimi mesi.

Nel frattempo vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate un lungo articolo sul Catalcisma di Anthem.

Sapevate che Ben Irving ha lasciato Bioware dopo ben otto anni di servizio?