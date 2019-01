Anthem: BioWare delinea la lista dei fix per la demo e per la build finale

Come ben saprete, la VIP Demo di Anthem è stata afflita da numerosi problemi tecnici che hanno impedito a moltissimi di giocatori di vivere a pieno l'esperienza offerta da questa versione preliminare dell'action game SCi-Fi di BioWare ed Electronic Arts.

La software house canadese ha ora stilato la lista dei vari fix che verranno introdotti in tempo per il lancio della demo pubblica di Anthem, disponibile su PC, PS4 e Xbox One dal primo febbraio, nonché degli ulteriori rimaneggiamenti previsti invece per l'uscita definitiva del gioco, che ricordiamo essere fissata al 22 febbraio.

Demo di Anthem:

Correzione di vari bug;

Aggiornamenti per le performance dei server per risolvere i problemi di rubber-banding;

Fix per i caricamenti infiniti;

Correzione del bug legato all'ottenimento del Javelin sulle varie piattaforme;

Rettificazione dei bug relativi al login su client e piattaforme varie.

Versione finale di Anthem:

Correzione dei problemi relativi alle armi (effetti bonus, infusioni) e al raccoglimento dei membri del party;

Fix legato al bug che vi riduce i punti esperienza al termine di alcune spedizioni;

Miglioramenti delle performance;

Ulteriori fix di stabilità di gioco;

Lancio della Social HUB: The Launch Bay;

"Un altro paio di centinaia di correzioni (letteralmente)".

Ricordiamo ai lettori che Anthem sarà pubblicato su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 22 febbraio. Il producer del gioco ha recentemente discusso di PvP e dei contenuti post-lancio previsti. BioWare, nel frattempo, sta pensando ai 60fps per quanto riguarda le edizioni per Xbox One X e PlayStation 4 Pro. Per un approfondimento sul nuovo titolo targato Electronic Arts, vi rimandiamo alla nostra Anteprima dedicata.