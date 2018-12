Anthem: Bioware ci illustra il funzionamento del sistema di progressione e di loot

Bioware ha tenuto una nuova diretta su Twitch dedicata ad Anthem, ambizioso titolo cooperativo che vedrà la luce a febbraio. Nel corso della trasmissione, Darrin McPherson e Ben Irving ci hanno parlato del sistema di progressione, delle meccaniche di loot e dell’equipaggiamento degli Strali.

Se per un motivo o per l’altro non avete potuto seguire la diretta, non temete: in calce alla notizia trovate la replica integrale della trasmissione. Una buona occasione per dare un’occhiata al gameplay del gioco e farsi un’idea più definita delle caratteristiche della produzione. Anthem sarà lanciato su PC, Playstation 4 e Xbox One il 22 febbraio 2019. Recentemente Bioware ha confermato che il gioco riceverà una demo: la versione di prova sarà disponibile a partire dal 25 gennaio per coloro che avranno effettuato il preorder e per gli utenti abbonati a Origin e EA Access, mentre il resto dei giocatori dovrà attendere fino al primo febbraio 2019.

