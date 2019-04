Anthem: BioWare lancerà su PC i Test Server per preparare al meglio i prossimi update

Dopo aver introdotto la Roccaforte The Sunken Cell fra i contenuti di gioco, BioWare ha confermato la propria decisione di lanciare su PC i Test Server di Anthem. Una mossa che consentirà alla software house canadese di collaudare al meglio i prossimi aggiornamenti grazie al feedback che di volta in volta riceverà da parte della community.

"Vogliamo concedervi nuove possibilità per farci ricevere il vostro feedback, e per far sì che ci diciate cosa è diverente (o cosa non lo è)", leggiamo dal comunicato pubblicato da BioWare. "Per facilitare questa operazione, abbiamo in mente di lanciare il Player Feedback Environment (PFE), un'opportunità per avere il vostro riscontro prima di andare live con i major update". Viene inoltre specificato che, "nel breve periodo", il PFE è previsto solo su PC: non è da escludere quindi che il programma arrivi anche su console PlayStation 4 e Xbox One in un secondo momento.

Una scelta, questa presa da BioWare, che non sorprende più di tanto, considerando quanto controproducenti si sono spesso rivelati gli aggiornamenti pubblicati dalla compagnia durante questi mesi. In questo modo, la community potrà provare anticipatamente i prossimi aggiornamenti e comunicare agli sviluppatori gli eventuali aspetti da correggere. Anthem fa ancora fatica a trovare un proprio equilibrio interno, ma i prossimi update correttivi già programmati dal team di sviluppo hanno subito un ritardo sulla tabella di marcia: daranno la precedenza alla risoluzione di alcuni bug tecnici che ancora affliggono l'esperienza di gioco.

Anthem è disponibile ora su PC, PlayStation 4 e Xbox One.