Anthem: BioWare modifica ancora la roadmap dei prossimi update

Pochi giorni dopo aver delineato le novità di gameplay del Cataclisma, gli autori di BioWare aggiornano il sito ufficiale di Anthem per modificare una delle sezioni più importanti del portale, ossia la scheda che illustra la roadmap degli update post lancio che interesseranno il titolo nel corso dei prossimi mesi.

Il nuovo programma annunciato da BioWare Austin, il team di sviluppo interno ad Electronic Ars che ha aver preso in mano le redini di questo controverso action sci-fi dopo il passaggio al progetto next-gen di Dragon Age 4 di buona parte del gruppo di lavoro originario diretto da Mark Darrah, non offre più alcun dettaglio sui contenuti che ci attendono durante i prossimi mesi ma si limitano a informarci che, in futuro, assisteremo al lancio di due eventi ingame, o Atti.

Curiosamente, diverse versioni localizzate del sito di Anthem (ivi compresa quella in lingua italiana), non hanno ancora ricevuto questo aggiornamento e continuano imperterrite a consigliare il lettore di attendere il già trascorso mese di maggio per tuffarsi nelle attività endgame dell'evento di lancio dell'Atto 2, ossia il Cataclisma.

A ogni modo, grazie all'ultima diretta streaming confezionata da BioWare sappiamo già che il Cataclisma di Anthem durerà otto settimane e che porterà in dote una nuova fazione nemica, un'area inedita della mappa free roaming di Bastion e (si spera) tantissime migliorie alla progressione dell'esperienza di gioco e del loot, in quest'ultimo caso grazie all'aggiunta di armi ed elementi di equipaggiamento nuovi di pacca.