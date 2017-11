Anthem: BioWare parla della possibile implementazione delle microtransazioni

Il tema delle microtransazioni, tornato di grande attualità per via di giochi come, è stato recentemente discusso dagli sviluppatori diche si stanno occupando della realizzazione di, nuova ambiziosa IP dello studio canadese.

Intervenendo nel subreddit del gioco, il creative director Brenon Holmes ha dichiarato che BioWare sta discutendo da diverso tempo una possibile implementazione dei loot box all'interno di Anthem. Tuttavia, sarebbero molti gli sviluppatori del team che non desiderano proporre una struttura di gioco che possa risultare scorretta nei confronti degli utenti.

"Vi ascoltiamo. Ne stiamo parlando un bel po' in questo periodo. Non posso dirvi molto, ma è una discussione che sta andando avanti.

E, se può aiutare, siamo anche noi giocatori. Una buona parte del team condivide il vostro punto di vista riguardo alla monetizzazione... Quindi la vostra prospettiva è rappresentata [all'interno del team di sviluppo]".

Anthem è atteso per l'autunno del 2018 su PC, PS4 e Xbox One. Il gioco avrà una fase Beta, nel mentre BioWare ha promesso nuovi dettagli sulla campagna in arrivo nei prossimi giorni.