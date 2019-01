Anthem: BioWare pensa ai 60 fps su Xbox One X e PS4 PRO

Anthem gira attualmente a 30 fps su tutte le console ma BioWare sta pensando di integrare il supporto per i 60 fps su Xbox One X e PlayStation 4 Pro, come confermato da Scylla Costa durante una recente intervista.

Ai microfoni di WCCFTech, Costa fa sapere che "BioWare sta valutando l'idea di implementare il supporto per i 60 fps su PS4 PRO e Xbox One X", specificando comunque come l'opzione sarebbe disponibile certamente dopo il lancio come aggiornamento gratuito. Obiettivo, permettere ai giocatori in possesso di una delle due console Mid Gen di scegliere se dare priorità alla risoluzione oppure al framerate. Nella stessa intervista è stato confermato inoltre che Anthem non supporterà la tecnologia NVIDIA DLSS al lancio, ma bensì solamente in un secondo momento.

Per la giornata di oggi BioWare ha in serbo novità sulla Open Demo di Anthem in programma dall'1 al 4 febbraio su PC, PlayStation 4 e Xbox One, ne sapremo di più durante le prossime ore.