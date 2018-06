Anthem: BioWare potrebbe introdurre le romance in un secondo momento

Celebri serie ruolistiche targate BioWare, come Dragon Age e Mass Effect, sono riconosciute, oltre che per la qualità del gameplay o della narrativa, anche per la sistematica presenza delle romance, grazie alle quali i giocatori possono instaurare dei rapporti intimi con alcuni dei personaggi di gioco.

Tuttavia, in Anthem, il prossimo progetto della compagnia in arrivo su PC, PS4 e Xbox One a febbraio, tale feature non sarà presente, almeno non al day one. La conferma è arrivata solo pochi giorni fa, ma BioWare ha voluto chiarificare che, se dovesse essere richiesto a gran voce dai fan, la software house potrebbe decidersi ad introdurre ancora una volta le relazioni amorose.

"Penso che le aspettative per un gioco BioWare come Dragon Age o Mass Effect siano legate al fatto di avere una storia matura, ed aspetti correlati. Questo ha fatto da impalcatura a ciò che sono divenute le romance nei titoli BioWare. Quindi, la domanda è: ci saranno in Anthem? Abbiamo detto di no, ma sicuramente ci piacerebbe vedere delle relazioni. Sarebbero solo contestualizzate in un storytelling facente più parte del genere action. Come in tutti gli altri giochi, vogliamo vedere come reagiranno i fan, a da lì costruiremo".

A questo punto viene fatto l'esempio di Garrus che, dopo aver ricevuto un'ondata di affetto sorprendente per gli sviluppatori stessi che l'hanno creato, è addirittura stato protagonista di alcune romance in Mass Effect 2, come richiesto dai fan.

"La stessa opportunità esiste qui", continua. "Se la gente apprezza davvero tanto un personaggio e vogliono spenderci più tempo insieme, e vogliono una relazione con esso, la cosa rientrerebbe decisamente tra le possibilità future".

Anthem è atteso su PC, PS4 e Xbox One il 22 febbraio 2019.