Anthem: BioWare promette miglioramenti all'IA dei nemici in vista del lancio

Il materiale video di Anthem mostrato fino ad oggi è stato generalmente ben accolto dai giocatori, che non stanno più nella pelle all'idea di poterlo provare con mano grazie all'imminente VIP Demo.

Eppure, non sono mancate diverse critiche: alcuni, ad esempio, hanno espresso più di qualche dubbio sul comportamento dei nemici della versione Alpha del gioco, protagonista della maggior parte dei video gameplay reperibili in rete. Un utente di Reddit, un certo chowdahead, ha puntato il dito nei confronti di una particolare razza di avversari, gli Scar, sia nella loro variante base che in quella Elite. Durante gli scontri a fuoco sembrano rimanere immobili senza reagire alle azioni dei giocatori, che quindi possono eliminarli in maniera pressoché indisturbata.

Il development manager Camden Eagar è subito intervenuto nella discussione, specificando che non si tratta di un comportamento voluto dagli sviluppatori, rappresenta bensì il frutto di un bug all'Intelligenza Artificiale che affligge la build Alpha utilizzata per registrare gran parte dei video gameplay più recenti. Il team, per fortuna, ha già identificato le cause ed è al lavoro per risolvere il problema in vista del lancio del gioco.

Anthem approderà su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 22 febbraio in due differenti edizioni: Standard e Legione dell'Aurora. Da domani 25 gennaio a domenica 27 gennaio coloro che lo hanno preordinato e gli abbonati ad EA/Origin Access potranno provare la VIP Demo, già disponibile al preload.