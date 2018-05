Anthem: BioWare pubblica un messaggio criptico sul profilo ufficiale, novità in arrivo?

L'E3 2018 si fa sempre più vicino e le compagnie videoludiche di tutto il mondo si stanno dando letteralmente alla pazza gioia, continuando a stuzzicare i fan con teaser d'ogni genere. Ieri ci ha pensato Bethesda, oggi è il turno di BioWare che sul profilo Twitter ufficiale di Anthem ha pubblicato un messaggio alquanto criptico.

Il profilo era inattivo da un anno, ovvero da quando il titolo venne annunciato durante la scorsa edizione dell'E3. Poco fa è apparso il tweet che abbiamo allegato in calce a questa notizia. Include, semplicemente, la parola Decoding (decodificando) ripetuta per tre volte, in maniera via via più chiara. Poco dopo è arrivata la replica del profilo ufficiale di Electronic Arts, con un'immagine ironica che sembra voler scherzare sul tweet molto enigmatico.

Tutto sembra far pensare all'imminente pubblicazione di nuovo materiale legato al gioco. Anthem si è mostrato in azione un'unica volta, nel trailer dell'annuncio all'E3 2017. Del titolo vero e proprio (storia, meccaniche, gameplay) sappiamo davvero poco, poiché da allora sono state fornite solamente poche informazioni con il contagocce. Resta solamente da capire quando avverrà una nuova presentazione di Anthem: prima, o durante l'EA Play 2018 che si svolgerà alle ore 20:00 di sabato 9 giugno? Voi cosa ne pensate?

Ricordiamo che Anthem è atteso su PlayStation 4, Xbox One e PC nel corso del primo trimestre del prossimo anno (periodo compreso tra il primo gennaio e il 31 marzo 2019).