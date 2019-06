Anthem: BioWare ha pubblicato la patch 1.2.1, ecco i dettagli

BioWare ha pubblicato l'aggiornamento 1.2.1 di Anthem, il controverso looter-shooter della compagnia canadese che, a dispetto di un lancio tutt'altro che soddisfacente, continuerà a ricevere il supporto costante del team di sviluppo nei mesi a venire.

La software house ha confermato di aver ormai pubblicato la patch 1.2.1 su tutte le piattaforme di riferimento dell'action game a mondo condiviso, ed ha quindi diffuso i dettagli di questo nuovo aggiornamento.

A livello contenutistico non si rilevano novità, dal momento che gli sviluppatori si sono curati sostanzialmente di correggere diverse problematiche tecniche che affliggevano la precedente build del gioco. Tra le varie rettifiche, abbiamo il risolvimento di un bug relativo al congelamento dei personaggi e dei nemici e di alcuni errori legati all'interfaccia utente, oltre al miglioramento del matchmaking e altre correzioni minori. Come al solito, l'aggiornamento andrà in download in modo automatico, sia su console che su PC. Vi rimandiamo a questo indirizzo per il changelog completo.

Ricordiamo che Anthem è disponibile ora su PC, PlayStation 4 e Xbox One. BioWare ha recentemente lanciato su PC il primo Test Server dedicato al Cataclisma: i giocatori stanno avendo in questo modo l'opportunità di provare in anticipo le novità di uno degli eventi più attesi dalla community del gioco.