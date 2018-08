Anthem: Bioware scende in guerra alla Gamescom (Video Anteprima)

Bioware porta Anthem alla Gamescom 2018 di Colonia, permettendoci di mettere le mani su una demo dell'attesissimo nuovo progetto degli autori di Mass Effect e Dragon Age. Vi raccontiamo le nostre impressioni sul gioco con una nuova Video Anteprima.

Dopo la demo mostrata all'E3 di Los Angeles, Anthem si è presentato nuovamente alla Gamescom 2018 di Colonia con una nuova build giocabile, permettendoci di analizzare ancora più a fondo la realizzazione tecnica del titoli e gli aspetti squisitamente ludici.

Da entrambi i punti di vista, il nuovo progetto di Bioware continua a presentarsi come un titolo molto bello da vedere e altrettanto divertente da giocare, a cui certamente non mancano le potenzialità per intrattenere gli utenti anche sul medio-lungo periodo. A tal proposito, però, aspettiamo di conoscere ulteriori dettagli sui contenuti endgame e sul supporto post-lancio, due elementi fondamentali in grado di determinare il successo del progetto. Come annunciato dagli sviluppatori, Bioware ha ancora diverse carte da svelare sul gioco, e alcuni aspetti sono stati tenuti momentaneamente nascosti nell'attesa di rivelarli nel momento giusto.

Ricordiamo che Anthem sarà disponibile a partire dal 22 febbraio 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Vi lasciamo con la nuova Video Anteprima riportata in cima alla notizia.