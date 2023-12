Anthem di BioWare in sconto a 99 centesimi: vale la pena comprarlo?

Anthem è sicuramente uno dei più grandi rimpianti di BioWare, il gioco non ha riscosso il successo sperato ed è stato abbandonato in fretta e il tentativo di rilancio con il progetto Anthem Next è miseramente fallito. Oggi Anthem è in sconto a 99 centesimi su PlayStation Store e Xbox Store. Potrebbe valere la pena provarlo?

Difficile rispondere a questa domanda, Anthem si presenta come un GDR d'azione con protagonisti corazzati con exotute e un mondo Open World da esplorare. Sulla carta è interessante, nella pratica il gioco ha qualche problema di troppo, dai controlli al gameplay non sempre solido, oltretutto ricordatevi che Anthem non viene aggiornato da anni, dunque non ci sono eventi di alcun tipo, ricompense o altre sfide ad aspettarvi.

Vero è che i server sono ancora aperti e funzionanti anche se non troppo popolati (non lo erano purtroppo neanche al lancio) dunque non aspettatevi di trovare subito qualcuno con cui giocare. Potrebbe essere una idea coinvolgere un gruppo di amici e acquistare più copie del gioco, data la cifra irrisoria, ma anche in questo caso non è detto che troviate qualcuno disposto ad investire del tempo in un prodotto ormai abbandonato dai suoi stessi sviluppatori.

Inoltre ricordatevi che per giocare ad Anthem è necessario un abbonamento PlayStation Plus o Xbox Game Pass Core/Game Pass Ultimate. A voi la scelta, ovviamente, 99 centesimi è una cifra che potete investire senza alcun rimorso, solo non aspettatevi grandi sorprese.