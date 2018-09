Anthem: BioWare si è ispirata a Fortnite per gli eventi stagionali e le attività

Anthem prenderà in prestito qualcosa da Fortnite: BioWare ha infatti rivelato che il team di sviluppo si sta ispirando agli eventi stagionali e alle attività del Battle Royale, nonchè al modo di Epic di gestire la community e pubblicare gli aggiornamenti.

A riverlarlo è Mark Darrah, ai microfoni di PCGamer: "Fortnite è un vero e proprio fenomeno per quanto riguarda la narrazione e lo storytelling. Il meteoriti, il cubo viola, i missili... i giocatori condividono insieme tutte queste esperienze. Stiamo pensando a una serie di eventi stagionali per Anthem ma onestamente non siamo ancora al livello della proposta di Epic Games, che con Fortnite è riuscita a dare vita a qualcosa di unico... Ci arriveremo anche noi? Lo spero."

Recentemente BioWare ha confermato che tutti i contenuti post-lancio di Anthem legati alla storia saranno gratuiti, inoltre lo studio canadese ha annunciato la data di uscita della demo: la versione di prova sarà scaricabile su PC, PlayStation 4 e Xbox One dal primo febbraio 2019 mentre nei mesi precedenti si terranno numerose fasi Alpha e Beta con l'obiettivo di raccogliere i feedback della community. Anthem sarà disponibile per tutti dal 22 febbraio 2019 sulle piattaforme citate sopra.