Anthem: BioWare spiega cosa è andato storto al lancio della VIP Demo

L'atteso lancio della VIP Demo di Anthem è stato funestato da numerosi problemi che hanno impedito a molti giocatori di divertirsi come speravano. EA e BioWare sono subito intervenute per migliorare la situazione, ma sono ancora in tanti ad avere difficoltà.

Chad Robertson, Head of Live Service, è quindi intervenuto sul blog ufficiale della compagnia per scusarsi e spiegare cosa è andato storto. Stando a quanto dichiarato, nonostante i membri del team abbiano testato le funzionalità di rete per molti mesi, alcune cose sono sfuggite al loro controllo. Tanto per cominciare, hanno sottostimato il numero di giocatori e i server disponibili al lancio non hanno retto. L'intenzione del team era quella di espandere la capacità dei server in maniera graduale, ma l'affluenza è stata elevatissima fin dall'inizio.

Molti altri giocatori, invece, sono rimasti fuori poiché non risultano idonei ad accedere alla VIP Demo, pur avendone diritto grazie al preordine. Ciò si è verificato a causa di un bug, che in taluni casi ha impedito di riconoscere lo status di "VIP" di determinati utenti. BioWare afferma di aver risolto in larga parte questa problematica, sebbene alcuni risultino ancora esclusi.

In ultimo, ci sono i caricamenti infiniti. Per molti giocatori il passaggio da Fort Tarsis alle spedizioni si è rivelato decisamente più lungo del previsto. Robertson ha affermato che questo problema è stato sottovalutato poiché si è verificato solamente una volta durante i test interni. A quanto pare, viene causato da una particolare combinazione di Internet Provider impiegati dai giocatori, una situazione che si è presentata solamente dopo il debutto su larga scala. Questo problema potrebbe non essere risolto durante questo weekend.

Per scusarsi, BioWare regalerà al lancio del gioco un vinile speciale a tutti coloro che hanno partecipato alla VIP Demo. Potete ammirarlo in calce a questa notizia. Il debutto di Anthem, ricordiamo, è fissato per il 22 febbraio su PlayStation 4, Xbox One e PC. Prima di allora, il primo febbraio, verrà invece resa disponibile l'Open Demo. Riuscirà a reggere il peso di un numero ancora maggiore di giocatori?