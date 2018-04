Anthem: Bioware sta lavorando duramente sul materiale che verrà mostrato all'E3 2018

Dopo qualche settimana di silenzio radio, Anthem torna sotto i riflettori. Brenon Holmes, Creative Director del gioco, ha infatti confermato tramite Reddit che BioWare sta lavorando duramente sul materiale che presenterà all'E3 2018.

Lo sviluppatore ha rivelato che la software house sta lavorando senza sosta al perfezionamento e alla rifinitura dei contenuti che verranno mostrati in occasione della fiera losangelina. Rispondendo alla domanda di un fan, Holmes ha poi affermato che questi grandi eventi non hanno ripercussioni negative sullo sviluppo, anche se è ovvio che in questo momento la squadra dia la precedenza al materiale che verrà condiviso nel corso dell'E3. Per sapere cosa bolle in pentola, non possiamo fare altro che attendere la conferenza di Electronic Arts, che si terrà sabato 9 giugno alle 20:00 (orario italiano). Cosa vi aspettate da Anthem?