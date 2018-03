Anthem: BioWare sulla versione PC e sul sistema di progressione delle armi

Per quanto si sia ancora visto ancora poco del gioco, l'attesa attorno ad, il nuovo progetto di, non è calata dall'impressionante reveal risalente all'ultima edizione dell'E3 di Los Angeles.

Incalzato dalle insistenti domande dei fan, il technical design director Brenon Holmes è tornato a discutere di alcuni aspetti del titolo Sci-Fi. Innanzitutto, è stato assicurato che BioWare sta riservando una notevole attenzione alla versione PC di Anthem, e che quindi sarà ottimizzata al meglio. In seguito, si è passato a parlare del sistema di progressione delle armi incluso nel gioco: come dichiara Holmes, non si tratterà di un sistema unilaterale, dal momento che accoglierà metodi applicati sia negli MMO che nei GDR.

"Un vantaggio di avere un modello statico è quello di invitare più facilmente i giocatori a provare più stili di gioco. Trovi qualcosa di nuovo, è più potente di ciò che hai al momento... sei pronto ad andare!

In alternativa, con elementi che si potenziano nel corso del tempo e dell'utilizzo, si tende a sentirsi più legati all'equipaggiamento di cui si dispone. Iniziano a far parte dell'identità del tuo personaggio. Attualmente, stiamo sviluppando entrambi i sistemi".

Anthem uscirà nei primi mesi del 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.