Anthem: BioWare svela gli obiettivi della Closed Alpha

Jon Warner, Game Director di Anthem, ha voluto rassicurare la community riguardo gli obiettivi della Closed Alpha che si sta tenendo in queste ore e che andrà avanti per tutto in fine settimana.

Warner ha pubblicato un messaggio rivolto alla community, specificando come la Closed Alpha di Anthem non sia una demo ma un vero e proprio test tecnico: "Per questa prima prova ci focalizzeremo sul bilanciamento dei server, sul matchmaking e in generale sulla stabilità dell'infrastruttura. Potremo spegnere i server e riattivarli più e più volte, senza preavviso. Questo playtest è basato sui server dedicati e sull'esperienza in gruppo."

Il Game Director ha poi ribadito come il test sia sotto NDA, dunque non sarà possibile per i partecipanti condividere le proprie opinioni, video o screenshot di quanto provato: "questa è solo la prima Closed Alpha, terremo altre sessioni private in futuro, vogliamo ottenere feedback preziosi per migliorare il progetto ma voglio chiarire che quanto provato non riflette in alcun modo il prodotto finito."

Ricordiamo che nella giornata di ieri lo studio ha annunciato una VIP Demo di Anthem riservata ai preorder, disponibile a gennaio, mentre la demo pubblica arriverà il primo febbraio su PC, PS4 e Xbox One. Anthem raggiungerà poi gli scaffali dei negozi il 22 dello stesso mese.