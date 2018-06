Anthem: BioWare svela la key art ufficiale del gioco

Dopo averci concesso un assaggio del nuovo trailer che verrà mostrato all'EA Play 2018, BioWare ha pubblicato la key art ufficiale di Anthem, il nuovo, attesissimo gioco della compagnia canadese in arrivo su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Come potete vedere a fondo pagina, la key art ufficiale è molto simile all'immagine di copertina usata nell'ultimo teaser: in primo piano possiamo vedere un Freelancer in esotuta, con uno scorcio di ambientazione in bella vista sullo sfondo.

Nel breve video di oggi pomeriggio, invece, abbiamo visto uno dei personaggi avanzare verso una gigantesca struttura dalla natura ignota, mentre una voce fuori campo pronunciava le seguenti parole: "Qualcosa è la fuori, e vuole annientarci tutti".

Il trailer completo verrà mostrato all'EA Play 2018, svelando finalmente nuovi dettagli sul mondo di gioco, sulla storia, sui protagonisti e sui nemici che dovremo affrontare, senza dimenticare che durante l'evento verrà fornita un'analisi dettagliata delle meccaniche di gioco e del gameplay, con particolare attenzione sui combattimenti. L'appuntamento è fissato alle ore 20:00 italiane di sabato 9 giugno.

Vi ricordiamo che Anthem è atteso su PlayStation 4, Xbox One e PC nel corso del primo trimestre del prossimo anno, ma con buone probabilità potremo conoscere la finestra di lancio precisa durante l'E3 2018 di Los Angeles.