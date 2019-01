Anthem di BioWare: tutto quello che sappiamo in un video

Il 22 febbraio si avvicina e Anthem è ormai pronto a sbarcare sui nostri schermi. Nell'attesa di partire alla volta del pianeta alieno del kolossal sci-fi di BioWare, abbiamo deciso di realizzare uno speciale a tema dedicato a tutti gli aspetti più importanti della nuova, ambiziosa produzione targata Electronic Arts.

Dalle missioni basate sulle interazioni con i personaggi non giocanti di Fort Tarsis alle attività che tratteggeranno l'esperienza endgame e la campagna principale, fino ad arrivare al caleidoscopico sistema di gestione dell'equipaggiamento degli Strali "indossabili" dal nostro alter-ego, l'odissea fantascientifica che gli autori canadesi proveranno a narrarci questa volta sarà una summa dei loro lavori precedenti, da Mass Effect a Dragon Age. Con tutte le conseguenze che questa consapevolezza può portare al prodotto finale, in un senso o nell'altro.

Le numerose video anteprime a cui abbiamo assistito in questi mesi, d'altronde, ci hanno restituito l'immagine di un progetto multisfaccettato e capace di attrarre una platea particolarmente ampia di giocatori, dai fan degli sparatutto adrenalinici ai cultori dei giochi di ruolo più "riflessivi". Cosa potremmo mai aspettarci da Anthem, quindi?

In base a quanto ammirato negli ultimi spezzoni di gameplay, la poliedrica offerta di gioco dell'ultima fatica di BioWare si rifletterà armoniosamente sul suo splendido comparto tecnico, traendone forza per esplicitarsi in un microcosmo che assumerà la fattezze di un bizzarro zoo alieno, un "bosco verticale" ricco di segreti e di aree da esplorare contemplandone la bellezza scenica sia da soli che in compagnia dei propri amici.

A questo punto non possiamo che lasciarvi al nostro Videospeciale di Anthem a cura di Alessandro Bruni e Gabriele Laurino nell'attesa che le porte di Fort Tarsis si schiudano ufficialmente per tutti coloro che si preparano a esplorare la nuova visione sci-fi di BioWare su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal sempre più prossimo 22 febbraio.