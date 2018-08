Anthem: BioWare ha volutamente deciso di non mostrare ancora tutti gli aspetti del gioco

Pur avendo già mostrato diverse sezioni di gameplay, e pur avendo più di una volta discusso del gioco sui social network con i propri fan, BioWare ha ancora tanto da mostare di Anthem, la nuova IP Sci-Fi che la software house si appresta a lanciare a febbraio 2019.

Nel corso di una nuova intervista rilasciata a Metro GameCentral, è stato fatto notare come in molti si aspettassero molte più notizie concrete sul gioco ad oggi. Il game director Jonathan Warner ha dichiarato che il fatto di non aver ancora visto molto su Anthem è stato dettato da una scelta deliberatamente presa da BioWare, che aspetta momenti più opportuni per mostrare al pubblico cosa davvero ha in serbo con il suo nuovo ambizioso titolo.

"Senza essere indiscreti, penso che riguardi molto la scelta degli sviluppatori sul mostrare qualcosa quando è davvero pronta, al momento giusto. Penso che ci sia sempre la tentazione di mostrare qualcosa quando è ancora presto e perché è qualcosa di nuovo. Dal momento che ci stiamo lavorando con grande cura, come sviluppatori abbiamo voluto tenere il gioco più vicino a noi per un altro po' di tempo, finché non abbiamo la possiblità di mostrare qualcosa come la demo che vedete [mostrata prima all'E3 e poi alla Gamescom]. È stata una scelta degli sviluppatori".

Ricordiamo che Anthem è atteso su PC, PS4 e Xbox One il 22 febbraio 2019.