Anthem: dettagli, prezzi e bonus preordine delle edizioni Standard e Legione dell'Aurora

Poco dopo il reveal, Electronic Arts e BioWare hanno svelato tutti i dettagli sulle edizioni di Anthem che saranno disponibili al lancio e i relativi bonus preordine.

Anthem verrà venduto a partire dal 22 febbraio 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC in due differenti edizioni: Standard e Legione dell'Aurora

Standard (PC 59,90 euro - Console 69,99 euro)

Gioco Base

Bonus Preordine: Stendardo dei Fondatori, Accesso Vip alla Demo pre-lancio e Pacchetto Guardiano (armatura leggendaria Legione dell'Aurora e Arma

Legione dell'Aurora (PC 79,90 euro - Console 89,99 euro)

Gioco Base

Pacchetto Guardiano (armatura leggendaria Legione dell'Aurora e arma)

Accessorio leggendario per armatura Guardiano

Pacchetto Colosso (armatura leggendaria Legione dell'Aurora)

Pacchetto Tempesta (armatura leggendaria Legione dell'Aurora)

Pacchetto Intercettore (armatura leggendaria Legione dell'Aurora)

Colonna sonora digitale

Bonus Preordine: Stendardo dei Fondatori, Accesso Vip alla Demo pre-lancio

Cosa ve ne pare? Per quale edizioni opterete? In calce alla notizia potete ammirare le cover di entrambe le edizioni del gioco su tutte e tre le piattaforme. Anthem sarà disponibile dal 22 febbraio 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC