Anthem brillerà in multiplayer ma potrebbe essere meno appagante in singolo

Intervistato da Official PlayStation Magazine, il producer di BioWare Thomas Singleton ha parlato delle meccaniche multiplayer e single player di Anthem, confermando che il gioco darà il meglio di se giocando in compagnia degli amici.

"Stiamo spingendo sulle dinamiche di squadra, Anthem è una nuova IP e vogliamo farla conoscere anche favorendo il gioco multiplayer. La Co-Op è sicuramente uno degli aspetti principali del progetto ma ovviamente sarà possibile anche divertirsi in solitaria ma probabilmente l'esperienza sarà meno gratificante rispetto al gioco di gruppo. Anthem cambierà molto in base al fatto che si giochi in singolo oppure in squadra..."

Singleton afferma infine come lo studio abbia studiato attentamente la situazione del mercato per proporre qualcosa di inedito sotto molti aspetti: "ad esempio, stiamo proponendo alcuni aspetti che giochi come Destiny non hanno trattato fino ad oggi, vogliamo distinguerci, pur mantenendo lo stile BioWare."

Anthem è atteso per il 22 febbraio 2019 su PC, PS4 e Xbox One, la demo arriverà invece il primo febbraio (a gennaio per i membri VIP), ricordiamo che BioWare mostrerà nuovamente il gioco durante un livestream in programma giovedì 20 dicembre.