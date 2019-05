Anthem: cala il prezzo del gioco, in vendita ora a 29.99 euro

Questo inizio settimana è caratterizzato da un forte calo di prezzo di Anthem su Amazon: il noto sito di eCommerce vende ora il gioco a 29.99 euro (Edizione Standard) nei formati PlayStation 4 e Xbox One.

Non è chiaro se questo price drop sia frutto di una iniziativa del singolo rivenditore o se si tratta di una strategia ben precisa di Electronic Arts per aumentare le vendite del gioco, ritenute ad oggi non all'altezza delle aspettative, come confermato dal publisher durante l'ultima riunione con gli azionisti.

Anthem è anche il protagonista dell'Offerta della Settimana sul PlayStation Store, dove la versione liscia viene venduta a 39.99 euro, dieci euro in più rispetto all'offerta di Amazon sull'edizione scatolata. La promozione è valida solamente per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, se siete interessati vi invitiamo quindi ad approfittarne prima che sia troppo tardi.