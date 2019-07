Anthem: al via il Cataclisma, disponibili nuove sfide e nemici

Negli ultimi giorni i giocatori di Anthem hanno notato degli strani fenomeni quali tempeste e fulmini che, come facilmente intuibile, si sono conclusi con l'inizio del Cataclisma.

Il nuovo evento di gioco mette a disposizione un'intera nuova area della mappa, separata da quella già presente nel gioco, all'interno della quale gli Specialisti potranno completare una serie di attività e sconfiggere nuovi e potenti nemici. Pare inoltre che la sezione relativa alle sfide sia stata ampliata per accogliere nuovi obiettivi legati proprio ai nemici di cristallo, una delle minacce che si aggirano per la mappa del Cataclisma.

Va comunque precisato che ciò che sta accadendo con il Cataclisma non ha nulla a che vedere con gli avvistamenti di strani tentacoli e stazioni spaziali. Sembra infatti che tali oggetti siano legati a qualcosa di completamente nuovo e siano apparsi nel mondo di gioco solo ed esclusivamente per via di un bug. Insomma, per scoprire cosa stia bollendo in pentola in quel di Bioware bisognerà attendere ancora un po'.

Avete già letto tutti i dettagli dell'ultima patch arrivata per la versione PTS di Anthem? Pare inoltre che Electronic Arts sia intenzionata a supportare Anthem per circa 10 anni.