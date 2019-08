Cataclisma in Anthem: gameplay trailer, caratteristiche, nuova valuta ed altri dettagli

Dopo una lunga attesa e diversi eventi preparatori, è finalmente iniziato l'evento Cataclisma in Anthem ed il team di BioWare ha reso disponibili tutte le informazioni per affrontarlo al meglio.

Definito come "una delle manifestazioni più distruttive dell'Inno", il Cataclisma è introdotto tramite la pubblicazione di un corposo gameplay trailer dedicato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. L'esordio dell'evento ha portato con sé diverse novità e BioWare ed EA hanno fornito diverse informazioni per affrontare al meglio questa nuova minaccia per il mondo di Anthem.

Innanzitutto, per accedere alle novità introdotte, i giocatori dovranno selezionare l'opzione "Cataclisma" dal menù di gioco. Questo porterà gli Specialisti, senza limiti di livello, ad accedere ad una nuova aea della mappa, nella quale saranno accolti da condizioni atmosferiche estreme. La tempesta sarà in grado di danneggiare lo Strale indossato: per questa ragione nell'area sono presenti delle arene, all'interno delle quale è possibile trovare rifugio e svolgere diverse attività. È inoltre possibile sperimentare il Cataclisma anche in modalità Gioco Libero: nel cielo saranno visibile delle "porte della tempesta", con l'aspetto di sfere luminose. Osservando la destra dello schermo è possibile scoprire quanto tempo è necessario attendere per l'apertura del portale, all'interno del quale dovremo compiere specifiche missioni in un tempo limite per guadagnare una ricompensa.



L'evento ha inoltre reso disponibile una nuova valuta, che può essere utilizzata nel corso della Stagione del Cataclisma:

Cristalli Importanti , ottenibili come ricompensa per missioni e sfide ed utili per l'acquisto di forzieri di guerra ed elementi cosmetici;

, ottenibili come ricompensa per missioni e sfide ed utili per l'acquisto di forzieri di guerra ed elementi cosmetici; Cristalli Minori: ottenibile giocando, può essere utilizzata per acquistare Cristalli Importanti;

Il Cataclisma ha inoltre portato con sé, tra cui i Dorsiscabri e i soldati di cristallo del Dominio. Nemico per eccellenza è inoltre Vara, che come leader delle forze del Dominio guida addirittura un gruppo di Valchirie. Inoltre, sono disponibili anche, tra cui anche oggetti mitici e leggendari, èCosa ne pensate, avete già avuto modo di provare le novità?