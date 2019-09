Apex Legends: gli ultimi indizi puntano all'arrivo di una nuova mappa

Come ormai ben saprete, Crypto si è impossessato dell'account Twitter di Apex Legends e sta continuando ininterrottamente a pubblicare dei messaggi più o meno misteriosi che molti appassionati stanno provando ad interpretare.

Gli ultimi due post, in particolare, sembrano contenere degli indizi su quella che potrebbe essere una nuova mappa per il battle royale di Respawn Entertainment. Se in un primo tweet vediamo una struttura che i fan ricordano di aver visto in Titanfall, alla quale è associata la dicitura "World's End", nel secondo messaggio, accompagnato da un file in formato GIF che mostra una navicella, si può leggere "Accessing files: New Dawn" e una sorta di timer che punta ad un nuovo indizio tra 1440 minuti, ovvero tra 24 ore.



Non possiamo stabilire con certezza se questa "fine del mondo" e New Dawn siano dei riferimenti a possibili modifiche in arrivo per il Canyon dei Re, ora sotto il controllo di Crypto, o ad una vera e propria mappa aggiuntiva. Nel frattempo sono in moltissimi a pensare che con la Stagione 3 di Apex, intitolata Meltdown, sia pronta al debutto anche una nuova Arena.



In attesa di scoprire cosa accadrà alle ore 19:00 di domani, 27 settembre 2019, vi ricordiamo che di recente i dataminer hanno scoperto dei riferimenti al cross-play di Apex Legends tra i file di gioco, anche se tale funzionalità potrebbe non essere prossima al debutto.