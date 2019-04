Anthem si chiamava in origine Beyond, il titolo fu cambiato a ridosso dell'E3 2017

Giungono nuovi interessanti retroscena da un report di Jason Schreirer di Kotaku riguardo ad Anthem, il controverso loot-shooter di BioWare che tante discussioni e polemiche sta generando in queste settimane fra la community degli appassionati.

Tra i tanti dettagli che emergono dal report, scopriamo che la casa di sviluppo canadese si è trovata costretta a cambiare in corsa il titolo del gioco. In origine, il progetto (di cui avevamo avuto un sottile indizio già dal 2012) era nato con il nome "Beyond", e tale rimase fino a poco meno di una settimana dal reveal ufficiale a cui abbiamo assistito durante l'E3 2017 di Los Angeles. Gli sviluppatori, persino, disponevano già delle t-shirt ufficiali del gioco allora conosciuto come Beyond.

Stando a quanto riferisce Schreirer, Electronic Arts ha però incontrato qualche problema di troppo nell'assicurarsi i diritti di trademark di Beyond, ed ha quindi suggerito alla software house canadese di scegliere un altro nome. Il piano B di BioWare ha condotto quindi ad Anthem, un nome che, per molti membri dello stesso staff della software house, non significava granché a quel punto dello sviluppo.

"Tutti dicevano: "Ma non ha alcun senso, che cosa c'entra con tutto il resto?", avrebbe riferito una delle persone coinvolte nello sviluppo. Successivamente, si trovò la giustificazione a livello narrativo: l'Anthem of Creation era una forza misteriosa che abbracciava l'intera ambientazione del gioco e che si dimostrava capace di scatenare dei devastanti cataclismi.

Non solo il nome, ma anche la tipologia di videogioco non risultava molto chiara alle stesse persone che hanno lavorato ad Anthem. Una visione più a fuoco del progetto si iniziò ad intravedere proprio nel 2017, quando BioWare ha svelato per la prima volta al mondo il suo nuovo gioco.

Anthem è disponibile ora per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Se siete interessati ad approfondire il loot-shooter degli autori di Dragon Age e Mass Effect, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Anthem.