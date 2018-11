Anthem: come iscriversi alla Closed Alpha dell'8 e 9 dicembre

A sorpresa nella giornata di ieri BioWare ha annunciato la prima Closed Alpha di Anthem, in programma nel weekend di sabato 8 e domenica 9 dicembre. L'accesso alla Closed Alpha sarà accessibile anche a coloro che non hanno effettuato il preordine ma solamente per pochi utenti selezionati.

I giocatori interessati possono provare a registrarsi con il proprio account Electronic Arts al sito EA Community Playtesting, una volta effettuato il login vi basterà selezionare la piattaforma di riferimento (PC, PS4 e Xbox One), se verrete selezionati riceverete l'accesso al download del client della Closed Alpha di Anthem.

L'iscrizione, sottolinea Electronic Arts, no da il diritto automatico di partecipare alla fase di test, gli utenti selezionati riceveranno una comunicazione via email entro il 3 dicembre, termine ultimo per le registrazioni. Da segnalare, inoltre, come i contenuti siano sotto NDA (Accordo di Non Divulgazione) e dunque non sarà possibile parlare di quanto provato, pubblicare video o trasmettere in streaming la Closed Alpha.

Per BioWare si tratta di una occasione importante per ricevere feedback preziosi dalla community, altre fasi Beta e Alpha si terranno anche nei primi mesi del 2019, in attesa della demo di Anthem disponibile dal primo febbrai oche anticipa l'uscita del gioco prevista per il 22 febbraio 2019.