Anthem: la community regala codici per scaricarlo gratis, BioWare segue l'esempio

Mentre crescono le misure per il distanziamento sociale adottate dai Paesi più colpiti dall'emergenza Coronavirus, la community di Anthem decide di regalare codici per scaricare gratis l'avventura sci-fi di BioWare su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

La lodevole iniziativa è partita dall'utente di Reddit conosciuto come CM_Ythisens che, essendo in possesso di diversi codici di Anthem, ha deciso di donarli a coloro che desiderano provare il chiacchierato kolossal fantascientifico mentre si resta a casa per colpa del Coronavirus.

Il buon esempio offerto dal redditor è stato condiviso da altri membri della community del popolare forum videoludico, e successivamente anche dagli stessi vertici di BioWare che, nella persona del Global Community Manager Andrew Johnson, hanno deciso di pubblicare diversi codici per scaricare gratis Anthem su PC e console. Nel momento in cui scriviamo, tutti i codici offerti sono già stati riscattati, anche se non sappiamo se ne verranno diffusi altri nel corso dei prossimi giorni.

A chi ci segue, ricordiamo infine che BioWare sta riprogettando Anthem per superare le numerose criticità narrative, ludiche e contenutistiche dell'attuale versione del titolo, anche se non conosciamo le tempistiche di pubblicazione del reboot, la rosa di piattaforme su cui vedrà la luce o le "modalità di distribuzione" del gioco, se in via del tutto gratuita per chi lo possiede già o come titolo a se stante da riacquistare su PC e console, presumibilmente in esclusiva nextgen su PlayStation 5 e Xbox Series X.