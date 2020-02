Anthem compie un anno: BioWare non celebra la ricorrenza e non svela il nuovo evento

Nonostante sia trascorso un anno esatto dal lancio di Anthem, i canali social di BioWare rimangono silenti e non si limitano a "dimenticare la ricorrenza" ma, ciò che più conta, non offrono nemmeno degli indizi sull'evento di compleanno promesso all'annuncio della riprogettazione del titolo in Anthem Next.

I curatori dei canali social della software house canadese e i gestori del sito ufficiale di Anthem, infatti, hanno deciso di "bucare" il primo anniversario di Anthem e di non fornire alcuna indicazione sulle prossime attività che coinvolgeranno gli esploratori di Bastion con la conclusione dell'evento Marea Invernale.

Con l'annuncio dello sviluppo della nuova versione del titolo e della sua possibile trasposizione su PS5 e Xbox Series X, la sussidiaria di Electronic Arts ha però esortato gli appassionati di Anthem ad avere pazienza e a non attendersi degli aggiornamenti maggiori per l'attuale versione dell'action sci-fi, ma solo degli eventi "minori" e delle patch correttive.

Eppure, uno di questi eventi avrebbe dovuto riguardare il primo compleanno del gioco, da qui i dubbi e le perplessità sollevate in rete da chi, in queste ore, si chiede perchè BioWare non abbia ancora fornito delle informazioni sull'imminente update che dovrebbe introdurre questa nuova tornata di attività endgame e di missioni da svolgere nella modalità free roaming. Nel frattempo, la community si è organizzata in proprio e si è servita dell'hashtag #AnthemGame per festeggiare la ricorrenza insieme a tutti i fan del controverso titolo della software house che ha dato origine alle serie di Mass Effect e Dragon Age.